"بلدية ظلم" تدشّن مخيمًا لاستقبال وضيافة الحجاج وخدمتهم

دشن رئيس بلدية ظلم المهندس فيصل بن فهد الثبيتي، مخيم استقبال الحجاج بمركز ظلم خلال توجههم إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بحضور عددٍ من رؤساء ومديري الإدارات الحكومية بظلم.
ويُقام المخيم برعاية وتنظيم من بلدية ظلم التي قامت بتهيئة المكان وتجهيزه والإشراف المباشر عليه وتقديم الضيافة للمرتادين (الشاي والقهوة والمياه الباردة والوجبات الخفيفة).
ويحوي المخيم أماكن للراحة والضيافة، ومطويات وكتيبات توعوية، للتعريف بواجبات وأركان الحج بعدة لغات . كما حرصت البلدية على توزيع هدايا عينية ( مظلات شمسية - سواك) وعبوات المياه المبردة.
وأكد رئيس بلدية ظلم أن البلدية تسعى دائمًا إلى المساهمة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك لما تراه من شرف عظيم تسعى لنيله، بتوجيه مباشر من أمين محافظة الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي وبمتابعة مستمرة من وكيل الأمين للبلديات المرتبطة.
من جهة أخرى، شارك مستشفى ظلم العام بتوفير فرقة طبية تقدم الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية.
وقدم رئيس بلدية ظلم شكره لرئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي وللإدارات الحكومية بظلم المشاركة لجهودهم التي أسهمت في العمل على تجهيز المخيم، ممثلة في مستشفى ظلم العام وجمعية البر الخيرية بظلم ولجنة التنمية المحلية بظلم والجهات الأمنية والإسعافية المشاركة، مشيدًا بالعمل الدؤوب والمتواصل، لخدمة ضيوف الرحمن خلال توجههم إلى المشاعر المقدسة، في كل المجالات أمنيًا وصحيًا وخدميًا.