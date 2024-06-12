"بلدية ظلم" تدشّن مخيمًا لاستقبال وضيافة الحجاج وخدمتهم

وقدم رئيس بلدية ظلم شكره لرئيس مركز ظلم ناصر بن سعد بن لؤي وللإدارات الحكومية بظلم المشاركة لجهودهم التي أسهمت في العمل على تجهيز المخيم، ممثلة في مستشفى ظلم العام وجمعية البر الخيرية بظلم ولجنة التنمية المحلية بظلم والجهات الأمنية والإسعافية المشاركة، مشيدًا بالعمل الدؤوب والمتواصل، لخدمة ضيوف الرحمن خلال توجههم إلى المشاعر المقدسة، في كل المجالات أمنيًا وصحيًا وخدميًا.