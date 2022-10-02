فيديو ورد رسمياً.. ثعابين سامة تهدّد طالبات جامعة الملك خالد.. وخبير: كوبرا!
تذمّرت طالبات بجامعة الملك خالد من ظهور ثعابين داخل محيط الجامعة والمداخل والحديقة والساحات الخارجية، مشيرات إلى أن هذا الخطر يهدد حياتهن لما تحمله الثعابين من سموم قاتلة ورعب كبير يحيط بهن، فيما اتهمت الجامعة المزارع والوادي المجاور بالتسبب في تسلل الثعابين للجامعة، مؤكدة أن عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة ومكافحة الآفات مستمرة من خلال الفرق المختصة بالجامعة.
وتفصيلاً، أوضح عدد من طالبات الجامعة بـ"قريقر"، أن هذه الثعابين تظهر لهم بين الحين والآخر بأحجام مختلفة وفي مواقع متعددة، وخصوصاً المداخل والحديقة الخارجية، مناشدين إدارة الجامعة بحلٍ جذري يضمن عدم وصول هذه الزواحف السامة والمرعبة إلى الصرح الجامعي.
وكانت قد انتشرت فيديوهات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الثعابين في محيط الجامعة.
"سبق" عرضت الشكوى على المتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد الدكتور مفلح القحطاني، الذي قال: "بعض الثعابين التي دخلت إلى المدينة الجامعية للطالبات بقريقر من المزارع والوادي المجاور تم التعامل معها في حينه بما يضمن سلامة المنسوبات والطالبات مع استمرار العمل على عمليات التعقيم والمعالجة والرش والنظافة ومكافحة الآفات من خلال الفرق المختصة بالجامعة بما يضمن سلامة الجميع".
وأضاف: "تقوم الإدارات المختصة بالجامعة وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرافق بجهود كبيرة ومتواصلة في هذا الاتجاه"، مؤكداً حرص الجامعة البالغ على سلامة منسوبيها وطلابها.
وقال خبير الأفاعي وعضو مجلس إدارة جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان ومتحدثها الرسمي، حمزة الغامدي، لـ"سبق": "هذه هي الكوبرا العربية Naja Arabica وهي سامة للغاية، بسبب التأثير المباشر للسم على الجهاز العصبي والجرعة المميتة للإنسان: 15 - 20 مليجراماً، وهي تحقن ما يقارب 176 - 350 مليجراماً من السم في اللدغة الواحدة، وسميّة الكوبرا العربية الصغيرة مماثلة لسميّة الكوبرا العربية البالغة".
وأضاف: "مع سميتها العالية إلا أنها ليست هجومية وهي تسعى دوماً للهرب عند الشعور بالخطر؛ إلا إذا تمّت مضايقتها فإنها تقوم بفرد رقبتها ومحاولة تخويف الأعداء حتى يدعوها تهرب ولا تلجأ للدغ إلا في أضيق الحالات، حتى إن أغلب لدغات الكوبرا العربية للبشر تعد لدغات جافة أي دون فرز السم، وتقوم بذلك بهدف إبعاد المعتدي فقط وليس قتله".
وتابع: "تعيش في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية ومرتفعات اليمن وعُمان فقط لذلك تسمى بالعربية، ويصل طولها حتى مترين ولها عدة ألوان، مثل: الأصفر المائل للخضرة، البرتقالي، البني أو الأسود، وهي تعيش في الأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف، والمسطحات المائية وقرب السدود والسهول المكشوفة والأراضي المشجرة، وهي نهارية الظهور -فترات الصباح وفترات المساء المتأخرة-".