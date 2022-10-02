فيديو ورد رسمياً.. ثعابين سامة تهدّد طالبات جامعة الملك خالد.. وخبير: كوبرا!

وأضاف: "مع سميتها العالية إلا أنها ليست هجومية وهي تسعى دوماً للهرب عند الشعور بالخطر؛ إلا إذا تمّت مضايقتها فإنها تقوم بفرد رقبتها ومحاولة تخويف الأعداء حتى يدعوها تهرب ولا تلجأ للدغ إلا في أضيق الحالات، حتى إن أغلب لدغات الكوبرا العربية للبشر تعد لدغات جافة أي دون فرز السم، وتقوم بذلك بهدف إبعاد المعتدي فقط وليس قتله".