مصالحها واتفاقية "أوبك+".. لماذا خفّضت المملكة إنتاجها النفطي؟

تبني أي دولة في العالم، حاليًّا وعبر التاريخ، سياساتها على مبدأ تحقيق المصالح والمحافظة عليها وحمايتها، وطبقًا له تُبلور الدول تحركاتها في المجال الدولي، فتنشئ العلاقات الثنائية مع غيرها، وتُبرم اتفاقيات التعاون المشترك، ولا خلاف بين الدول على شرعية مبدأ تحقيق المصالح في التعامل مع بعضها البعض، ومن الوارد أن تتنافس الدول على تحقيق مصالحها، لكن ليس من المقبول دوليًّا أن تنكر دولة على دول أخرى عملَها على تحقيق مصالحها، باعتباره المسلك الصحيح والشرعي الذي يحظى بتوافق دولي عليه.