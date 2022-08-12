خطيب الحرم المكي: الهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدور

وأردف إمام المسجد الحرام أن من أسباب انشراح الصدر الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره والرضا عن الله عز وجل في كل أحواله، فإذا علم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ما كان فرحًا بما أوتي، ولا يائسًا على ما فاته، لأن العبد إذا اعتقد جازمًا أن كل شيءٍ من الله تعالى، وأن الله لا يفعل إلا الخير ، اطمأنت نفسه وتقبل ما قدر عليه بارتياح ، قال - صلى الله عليه وسلم -: عجبًا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرًا له.