"وقاء مكة" يعلن بدء تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

من جهته، كشف مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني عن الإجراءات التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، التي اشتملت على التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات، وعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثا إلا بعد عزلها لمدة شهر والتأكد من خلوها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، إلى جانب الإبلاغ الفوري على "939" في حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.