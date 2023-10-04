"وقاء مكة" يعلن بدء تحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

أعلن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة البدء بتقديم التحصينات للمواشي في المنطقة ضد مرض الحمى القلاعية.
وجاءت التحصينات في إطار الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية بالمملكة تحت إشراف مركز وقاء بهدف حماية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية واستدامتهما.
وأوضح المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن الفرق المتخصصة بإدارة الصحة الحيوانية بدأت أعمالها في تقديم التحصينات للمواشي المستهدفة في مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها ضمن الحملة الوطنية الثانية لمكافحة الحمى القلاعية، التي تستمر لمدة 9 أسابيع؛ لرفع وتعزيز مناعة المواشي القابلة للإصابة بالمرض.
وبيَّن "الصاعدي" أن طلب التحصين يتم من خلال زيارة فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة، أو الوحدات الرئيسية في العاصمة المقدسة ومحافظات الطائف والقنفذة ورنية، التي بدورها تباشر الطلبات المقدمة، وتجري عمليات التحصين، إلى جانب توعية وتثقيف المربين بطرق الوقاية من مخاطر الأمراض المعدية والوبائية.
وأشار إلى أن مرض الحمى القلاعية يعد فيروسًا وبائيًّا، يصيب عادة الحيوانات ذات الأظلاف المشقوقة الأهلية والبرية، كالأبقار والأغنام والماعز والغزلان.. داعيًا مُربي المواشي إلى التعاون مع الفِرق البيطرية لتنفيذ أعمال التحصين.
من جهته، كشف مدير إدارة الصحة الحيوانية بفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة فؤاد الحمراني عن الإجراءات التي يجب التقيد بها للوقاية من خطر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، التي اشتملت على التحصين الدوري، واتباع إجراءات الأمن الحيوي، والتطهير المنتظم للحظائر والمعدات، وعدم إدخال حيوانات مشتراة حديثا إلا بعد عزلها لمدة شهر والتأكد من خلوها من المرض، وإعطائها اللقاح المناسب، وكذلك منع انتقال الحيوانات من المناطق المصابة وإليها، إلى جانب الإبلاغ الفوري على "939" في حال وجود أي أعراض مرضية على القطيع.