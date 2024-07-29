"هيئة الاتصالات" تدعو للمشاركة في مسابقة "sdg digital gamechangers award"

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الجهات الحكومية والخاصة والمهتمين والخبراء في قطاع التقنية للمشاركة في النسخة الثانية من مسابقة "SDG Digital GameChangers Award"، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مشيرةً إلى أن التسجيل ينتهي في 11 من أغسطس 2024.
وبيّنت أن المسابقة تقدم اعترافًا عالميًا بالأثر الإيجابي للتقنيات الرقمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم الجوائز بناءً على عدد من المحاور؛ وهي: تمكين الأفراد والمجتمعات، والابتكار في مجال المناخ والبيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء مجتمعات سلمية وآمنة، كما تخصص جائزة للحلول التقنية المبتكرة المقدمة من الشباب بين 18 و29 عامًا.
وأوضحت الهيئة أن الجائزة تستهدف الجهات الحكومية، والخاصة، والأكاديميين، والشباب، وسيتم الإعلان عن المرشحين وإبلاغ الفائزين في 1 سبتمبر 2024، كما سيتم تكريم الفائزين في 20 سبتمبر 2024 ضمن أعمال الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة SDG Digital، الذي سيعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
ودعت الراغبين بالتسجيل في المسابقة الدخول على الرابط: https://www.itu.int/initiatives/sdgdigital2024/award/about/.