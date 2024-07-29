"هيئة الاتصالات" تدعو للمشاركة في مسابقة "sdg digital gamechangers award"

وبيّنت أن المسابقة تقدم اعترافًا عالميًا بالأثر الإيجابي للتقنيات الرقمية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم الجوائز بناءً على عدد من المحاور؛ وهي: تمكين الأفراد والمجتمعات، والابتكار في مجال المناخ والبيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وبناء مجتمعات سلمية وآمنة، كما تخصص جائزة للحلول التقنية المبتكرة المقدمة من الشباب بين 18 و29 عامًا.