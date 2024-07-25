"مارد".. قلعة في دومة الجندل على ارتفاع نحو 600 متر تستقطب عشاق الآثار

وشيدت قلعة مارد الأثرية على قمة أحد جبال محافظة دومة الجندل، على ارتفاع نحو 600 متر، في الطرف الجنوبي للبلدة القديمة بمحافظة دومة الجندل وتتميز بإطلالتها على المدينة، ويعود تاريخ بناء هذه القلعة التاريخية إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين.