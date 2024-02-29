أروماتك تحتفي بإنجازاتها في 2023 وتطلق جهاز التعطير الجديد

وفي كلمته أكّد رجل الأعمال عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبيب، صاحب علامة أروماتك؛ على أن الجودة أهم سر للنجاح، وهذا ما يميّز منتجاتنا. وصرّح بتوقيع خمسة آلاف عقد مع قطاع الأعمال، وعدد الفروع التي افتتحت خلال العام الماضي 30 فرعًا بمعدل فرع كل أسبوعين، كما تجاوز عدد المنتجات المبيعة خلال 2023 المليون منتج، موجهًا شكره لـ700 ألف عميل الذين وثقوا في أروماتك، موضحًا أنّ ذلك نتاج سياسة الشركة في تركيزها على الاهتمام بالتطوير المستمر، والابتكار مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في صناعة العطور.