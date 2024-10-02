الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات يدشن منصة جديدة للشركات الناشئة

وخلال منتدى جيبكا السنوي الثامن عشر، سيتم اختيار 10 شركات ناشئة واعدة، تعمل في مجالات تطوير الاقتصاد الدائري والعمل المناخي، بعرض تقنياتها من خلال عروض تقديمية، مع فرصة حوار مع المشاركين، بالإضافة إلى ذلك ستتمكن هذه الشركات من تكوين علاقات قيمة مع الشركات الكبرى والمستثمرين الدوليين؛ مما يمنحها منصة للترويج لحلولها المبتكرة.