لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين تُعلن نتائج انتخابات المجلس للدورة التاسعة

وأوضحت اللجنة أن عدد المشاركين والمشاركات في عملية التصويت بلغ (15844) ناخبًا وناخبة أدلوا بأصواتهم لـمئتين وستة (206) مترشحين يتنافسون على خمسة مقاعد بمجلس إدارة الهيئة للدورة التاسعة، مبينة أن نتائج الانتخابات جاءت على النحو التالي:

• (محمد غيث عطالله المطيري) الذي حصل على (997) صوتًا

• (عيسى حميد حامد الحميري) الذي حصل على (946) صوتًا

• (مشاري جوال السيد العنزي) الذي حصل على (792) صوتًا

• (معجب بن عبدالرحمن بن مطلق العضياني) الذي حصل على (727) صوتًا

• (فواز فرحان علي الشمري) الذي حصل على (713) صوتًا