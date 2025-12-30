لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين تُعلن نتائج انتخابات المجلس للدورة التاسعة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، اليوم، نتائج انتخابات مجلس الإدارة للدورة التاسعة، وذلك بعد استكمال عملية التصويت الإلكتروني، وفرز الأصوات، واعتماد النتائج وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وأوضحت اللجنة أن عدد المشاركين والمشاركات في عملية التصويت بلغ (15844) ناخبًا وناخبة أدلوا بأصواتهم لـمئتين وستة (206) مترشحين يتنافسون على خمسة مقاعد بمجلس إدارة الهيئة للدورة التاسعة، مبينة أن نتائج الانتخابات جاءت على النحو التالي:
• (محمد غيث عطالله المطيري) الذي حصل على (997) صوتًا
• (عيسى حميد حامد الحميري) الذي حصل على (946) صوتًا
• (مشاري جوال السيد العنزي) الذي حصل على (792) صوتًا
• (معجب بن عبدالرحمن بن مطلق العضياني) الذي حصل على (727) صوتًا
• (فواز فرحان علي الشمري) الذي حصل على (713) صوتًا
وبيّنت أن العملية الانتخابية أُجريت عبر منصة إلكترونية آمنة، أتاحت للأعضاء المؤهلين المشاركة في التصويت وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، كما شهدت هذه الدورة الانتخابية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المشاركين مقارنة بالدورة السابقة، التي بلغ عدد المشاركين فيها 10930 ناخبًا، حيث وصل عدد المشاركين في هذه الدورة إلى 15844 ناخبًا، بمعدل زيادة بلغ نحو 45٪، مما يعكس وعي أعضاء الهيئة بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحرصهم على الإسهام في اختيار ممثليهم داخل مجلس الإدارة.
وأكدت لجنة الإشراف أن إعلان النتائج يأتي تتويجًا لمسار انتخابي متكامل، شمل مراحل الترشح، والتدقيق، والتعريف بالمترشحين، والحملات الانتخابية، وصولًا إلى مرحلة التصويت، مشيرة إلى أن هذه العملية تمثل إحدى أدوات الحوكمة المهنية التي تعزز مشاركة المهندسين والمهندسات في صناعة القرار داخل الهيئة.
وأشارت إلى أن أعضاء المجلس المنتخبون للدورة التاسعة، والذين يمثلون نصف أعضاء المجلس، سيتولون مهامهم خلال الفترة القادمة لمواصلة العمل على تطوير منظومة الاعتماد المهني، والارتقاء بالممارسات الهندسية، ودعم تمكين الكفاءات الوطنية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية والمشاريع الوطنية وأهداف رؤية السعودية 2030.
ونوّهت بتكامل الجهود بين وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الانتخابات، وفي مقدمتها تسهيل إجراءات ومراحل العملية الانتخابية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تطبيقها بشكلٍ إلكتروني، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية للتعريف بضوابط وشروط الانتخابات، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة المهنية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة.
كما أوضحت اللجنة أنه يمكن للمترشحين تقديم الطعون على نتائج الانتخابات خلال الفترة من 30 ديسمبر 2025م وحتى 5 يناير 2026م، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء لضمان حق جميع المترشحين في الاعتراض على النتائج، بما يعكس التزام الهيئة بالشفافية ونزاهة العملية الانتخابية.