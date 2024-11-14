عدد الخاضعين لفحص السكري في المملكة عام 2023 يتجاوز المليون

وأوضح البرنامج، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر، أن تفعيل نموذج الرعاية الصحية الحديث في التجمعات الصحية أسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 270 ألف مستفيد في أنحاء المملكة، ضمن مسار الرعاية للأمراض المزمنة وتماشيًا مع اهتمام رؤية 2030 بتسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الصحية.