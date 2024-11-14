عدد الخاضعين لفحص السكري في المملكة عام 2023 يتجاوز المليون

استعرض برنامج تحوّل القطاع الصحي -أحد برامج رؤية المملكة 2030- عبر منشور توعوي، إسهام نموذج الرعاية الصحية الحديث في التجمعات الصحية بالمملكة في التحكم بمرض السكري، وذلك من خلال جهود تضمنت الكشف المبكر وتقديم الرعاية المستمرة للمصابين بالسكري في أنحاء المملكة.
وأوضح البرنامج، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الذي يوافق الرابع عشر من نوفمبر، أن تفعيل نموذج الرعاية الصحية الحديث في التجمعات الصحية أسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 270 ألف مستفيد في أنحاء المملكة، ضمن مسار الرعاية للأمراض المزمنة وتماشيًا مع اهتمام رؤية 2030 بتسهيل وصول المستفيدين لخدمات الرعاية الصحية.
كما كشف البرنامج في منشوره أن عدد الخاضعين للفحص عن مرض السكري في عام 2023 تجاوز مليون مستفيد في أنحاء المملكة، فيما بلغت حالات الاكتشاف المبكر ما يزيد على 11 ألف حالة، بما يسهم في تحقيق مستهدف رؤية السعودية 2030 للوقاية ضد المخاطر الصحية والحد من الأمراض المزمنة.
يُذكر أن برنامج تحول القطاع الصحي يسعى للارتقاء بالرعاية المقدمة للمواطن والمقيم في سبيل تعزيز صحة الإنسان وسلامته من جميع الأمراض، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تمكين مجتمعٍ حيوي ينعم بالصحة.