تعرف على احداث وإسهامات رؤية المملكة 2030 في تغيير المدينة المنورة

وساهمت رؤية 2030 في تغيير المدينة المنورة ، حيث عززت السياحة الدينية والثقافية ، و جعلت من المدينة المنورة مركزاً سياحياً عالمياً، مع التركيز على تحسين تجربة الزوار وذلك من خلال زيادة القدرة الاستيعابية في تطوير البنية التحتية لاستيعاب ما يقارب 30 مليون زائر سنوياً بحلول 2030، من خلال توسيع الفنادق والشقق الفندقية ، كما زادت نسب إشغال الفنادق إلى أكثر من 80% في مواسم الذروة، مما عزز الاقتصاد المحلي.