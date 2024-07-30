السعودية تطور تقنية "نانو رانجر" وتمنح الأمل لمرضى الطفرات الوراثية

وتتواجد الطفرات تقريبًا في كلا الأليلين في معظم الأمراض المندلية. وفي حال كانت الطفرة موجودة في أليل واحد فقط، يكون الشخص حاملًا للمرض، فهو لا يعاني من المرض، لكن ذريته معرضة للخطر. وإذا كان كلا الوالدين يحملان المرض، فقد ينقلان هذه الطفرة الجينية.