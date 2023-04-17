"stc" تزود وقف الملك عبدالعزيز بمكة بـ 7 أبراج اتصال تغطي 1,5 مليون م2

وزودت "stc" وقف الملك عبدالعزيز بسبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1,5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18,600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة، وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال متميزة؛ لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عالي للشبكة.