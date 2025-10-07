"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة.. وتقلبات جوية تضرب اليابسة والبحر

أما على صعيد الحالة البحرية، فتشهد سواحل البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي في حال وجود سحب رعدية ممطرة. ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي، مما يجعل حالة البحر خفيفًا إلى متوسط الموج، ومضطربًا مع وجود السحب الرعدية.