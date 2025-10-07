"الأرصاد" يُنبّه 6 مناطق: أمطار ورياح وأتربة مثارة.. وتقلبات جوية تضرب اليابسة والبحر

تشهد أجواء المملكة تقلبات جوية ملحوظة تشمل ست مناطق، حيث أعلن المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي ليوم الأربعاء 16 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 8 أكتوبر 2025م، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، مع احتمالية تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.
كما توقع التقرير استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، مما يسهم في مزيد من الانخفاض في مدى الرؤية في بعض الفترات. وفيما يخص درجات الحرارة العظمى المسجلة، بلغت في مكة المكرمة 40 درجة مئوية، وفي المدينة المنورة 39، الدمام 38، الرياض 36، بريدة 36، جدة 34، أبها 28، والباحة 26 درجة مئوية.
أما على صعيد الحالة البحرية، فتشهد سواحل البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي في حال وجود سحب رعدية ممطرة. ويُتوقع أن يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي، مما يجعل حالة البحر خفيفًا إلى متوسط الموج، ومضطربًا مع وجود السحب الرعدية.
في المقابل، تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة من 10 إلى 25 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر، مع حالة بحرية توصف بأنها خفيفة الموج.
ودعا المركز إلى توخي الحذر ومتابعة التقارير والتحديثات الجوية، خاصة في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الراهنة، التي تعكس تقلبات موسمية اعتيادية في هذا الوقت من العام، لكنها قد تتسبب في تدنٍ ملحوظ في الرؤية أو صعوبة في الملاحة البحرية.