بكمين محكم.. مرور العاصمة المقدسة يضبط عدداً من الدراجات المخالفة بالشرائع

وتفصيلاً يشهد حجز المركبات بالشرائع كثافة عددية ومتنفساً مسائياً إلى ساعات متأخرة من الليل ساهمت الأجواء الجميلة في زيادة عدد مرتاديه، إلا أن الدراجات النارية بنوعيها الدفع الرباعي وذات العجلين تسبب ازعاجاً متكررة لمرتاديه وذلك بسبب الإزعاج الصادر منها والسرعة العالية في قيادتها وخلوها من وسائل السلامة.