بكمين محكم.. مرور العاصمة المقدسة يضبط عدداً من الدراجات المخالفة بالشرائع

تمكنت دوريات المرور السري والرسمي بالعاصمة المقدسة عبر كمين محكم من ضبط عدد من الدراجات النارية رباعية الدفع في الشرائع وتحديداً في حجز المركبات.
وتفصيلاً يشهد حجز المركبات بالشرائع كثافة عددية ومتنفساً مسائياً إلى ساعات متأخرة من الليل ساهمت الأجواء الجميلة في زيادة عدد مرتاديه، إلا أن الدراجات النارية بنوعيها الدفع الرباعي وذات العجلين تسبب ازعاجاً متكررة لمرتاديه وذلك بسبب الإزعاج الصادر منها والسرعة العالية في قيادتها وخلوها من وسائل السلامة.
وعليه، وضعت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة خطة تمكنت خلالها من ضبط عدد من الدراجات ذات الدفع الرباعي والتي حاول بعض قائديها الهروب من الموقع ولم تفلح محاولتهم وتم ضبطهم إذ ساهم المرور السري بشكل كبير في مفاجأة أصحاب الدراجات وضبطهم بمشاركة رجال المرور الراجلة.