تأسّيًا بسنة النبي واستجابةً لدعوة خادم الحرمين .. تعليم مكة يقيم صلاة الاستسقاء في جميع المدارس

وأكدت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة حرصها على تنفيذ التوجيهات الكريمة في مختلف مدارس المنطقة، وغرس القيم الدينية في نفوس النشء، وربطهم بربهم في جميع الأحوال، سائلين الله تعالى أن يُغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها أمطار خير وبركة.