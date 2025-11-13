تأسّيًا بسنة النبي واستجابةً لدعوة خادم الحرمين .. تعليم مكة يقيم صلاة الاستسقاء في جميع المدارس

تأسّيًا بسنة النبي محمد ﷺ، واستجابةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه –، أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم، صلاة الاستسقاء في جميع مدارس البنين والبنات بمختلف المراحل التعليمية.
وجاءت إقامة الصلاة ترسيخًا لنهج المملكة في إحياء السنن النبوية، وتعزيزًا لروح التضرع والابتهال إلى الله طلبًا للغيث، بمشاركة الهيئتين التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات في أجواء إيمانية خاشعة.
وأكدت الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة حرصها على تنفيذ التوجيهات الكريمة في مختلف مدارس المنطقة، وغرس القيم الدينية في نفوس النشء، وربطهم بربهم في جميع الأحوال، سائلين الله تعالى أن يُغيث البلاد والعباد، وأن يجعلها أمطار خير وبركة.