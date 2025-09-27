وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في المنطقة

وشدد سموه على أن ما يحدث في قطاع غزة يُصنّف رسميًا بـ المجاعة، نتيجة الممارسات الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، مؤكدًا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المملكة شكّلت مسارًا تنفيذيًا يقود نحو هذا الحل العادل.