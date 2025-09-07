رئيس الوزراء الياباني يعلن تنحيه من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الأحد، التنحي من منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه دون أغلبية في مجلسي البرلمان.