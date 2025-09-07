رئيس الوزراء الياباني يعلن تنحيه من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، اليوم الأحد، التنحي من منصبه، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت ائتلافه دون أغلبية في مجلسي البرلمان.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، أن أيشيبا اتخذ قراره لتفادي الانقسام داخل صفوف الحزب، فيما ذكرت صحيفة "أساهي شيمبون" أنه لم يتمكن من الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لاستقالته.
ويأتي إعلان رئيس الوزراء الياباني الذي تولى منصبه في تشرين الأول الماضي، قبل يوم من اجتماع حزبه الديمقراطي الليبرالي لتقرير ما إذا سيتم إجراء انتخابات مبكرة على قيادة الحزب فيما يعد تصويتا بحجب الثقة عنه في حال تمت الموافقة عليها.