انطلاق إجازة الفصل الدراسي الأول مع نهاية دوام اليوم الخميس

بدأت إجازة الفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات مع نهاية دوام اليوم الخميس، وتستمر لمدة عشرة أيام.
ومع بداية الإجازة، ينتهي اليوم الفصل الدراسي الحالي “الأول“، حيث يتمتع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات بإجازة الفصل الدراسي الاول لمدة عشرة أيام.
ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.