انطلاق إجازة الفصل الدراسي الأول مع نهاية دوام اليوم الخميس

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3/ 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12/ 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.