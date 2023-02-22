14 ألف علم سعودي يرفرف في سماء جازان احتفاءً بيوم التأسيس

تزيّنت منطقة جازان بالأعلام الوطنية، وصور القيادة احتفاءً بيوم التأسيس، في وقت رفرف 14 ألف علم سعودي في سماء المنطقة، وجرى تنفيذ نحو 20 مبادرة وفعاليّة وطنية.
واستنفرت أمانة منطقة جازان جهودها، في تزيين الطرق، والشوارع، والميادين العامة بالإضاءات والأعلام بهوية يوم التأسيس، وغطت 5 آلاف بالون يحمل شعار المملكة، سماء محافظة فيفاء، والتي أطلقتها البلدية، بمناسبة يوم التأسيس، تحمل أعلام وصور ملوك المملكة.
وانطلقت احتفالات المحافظات بيوم التأسيس، تعبيرًا عن مشاعر الحب والانتماء للوطن، واشتملت أبرز الفعاليات في: الفقرات الوطنية، والألعاب الشعبية، والاستعراضات المتنوعة، والفعاليّات التي تبرز تراث المنطقة، والوطن بشكل عام.
وأكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن الاحتفاء بيوم التأسيس ينم عن نظرة ثاقبة وحكيمة للقيادة الرشيدة، بربط الأجيال بأهم حدث غيّر التاريخ، وفتح أبواب المستقبل، وجسدت العمق التاريخي الذي أسسه الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، مرورًا بالدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبدالله، ووصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، والذي يعد العهد الزاهر الذي أصبح منارًا للتنمية والازدهار والتقدم، في شتى المجالات برؤية المملكة 2030.