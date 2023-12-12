"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على جازان وفرسان والدرب وبيش والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الأربعاء.