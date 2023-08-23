برنامج "الرياض الخضراء" يستهدف حي الغدير بزراعة أكثر من 46 ألف شجرة

وتضمنت كذلك زراعة أكثر من 39 ألف شجرة وشجيرة، وتنفيذ 11 حديقة، وتشجير 37 مسجدًا و14 مدرسة، و36 كم من الطرق والممرات في حي الجزيرة، وزراعة 110 آلاف شجرة وشجيرة، و30 حديقة جديدة، وتشجير 19 مدرسة، بجانب تشجير 46 مسجدًا، وتشجير 70 موقعًا لمواقف السيارات، وتشجير 37 كم من الطرق والممرات في حي العريجاء، إضافة إلى زراعة 92 ألف شجرة وشجيرة وتنفيذ 34 حديقة، وتشجير 4 مدارس، وتشجير 56 مسجدًا، وتشجير 9 مواقع لمواقف السيارات، وتشجير 44 كم من الشوارع والممرات، وتشجير 8 من المباني الحكومية، وتشجير 18 أرضًا فضاءً في حي قرطبة.