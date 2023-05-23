"التجارة" تشهِّر بمنشأة لبيعها منتجات بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات

شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تجارية وممثل المنشأة بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وضبطت الوزارة لدى المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط أكياس بلاستيكية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس نظرًا لعدم تثبيت شعار (قابل للتحلل) على المنتج وفقًا للائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف بعسير متضمنًا غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإغلاق المنشأة لمدة ثلاثة أيام، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.