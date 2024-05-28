أمانة العاصمة المقدسة تعلن 4 مسميات وظيفية موسمية مؤقتة لموسم الحج

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة توافُر عدد من الوظائف المؤقتة لموسم حج 1445هــ في مجال الرقابة الميدانية، موضحة أن التوظيف سيكون بنظام العقود المؤقتة، ولمدة شهر.
وتشمل الوظائف المطلوبة (سائق إسعاف نقل موتى – سائق شاحنات ثقيلة – مراقب خدمات عامة).
وحددت الأمانة شروط التقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق)، وعمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، ولائقًا صحيًّا، ويجتاز المقابلة الشخصية، مع موافقة المتقدم للعمل في أي موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة، ويُفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع الأمانة. ويجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF) .
كما حددت الأمانة موعد التقديم بيوم الثلاثاء 20 ذي القعدة 1445هـ حتى الخميس 23 ذي القعدة 1445هــ.
ويتاح التسجيل عبر موقع الأمانة من خلال تعبئة الاستمارة المتوفرة على الموقع https://hmm.gov.sa/portal/srvc_istktab_seas_jobs.php?t=2K7Yr9mF2KfYqiDYp9mE2KPZgdmA2LHYp9iv
وأشارت الأمانة إلى أن ذلك يأتي من خلال حرصها على تقديم الخدمات لضيوف الرحمن خلال الموسم وفق أفضل المستويات، والاستفادة من طاقات الشباب في الأعمال الموسمية، وإكسابهم الخبرات المهنية. وسيتم منحهم شهادات خبرة بعد انتهاء الأعمال الموسمية.