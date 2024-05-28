أمانة العاصمة المقدسة تعلن 4 مسميات وظيفية موسمية مؤقتة لموسم الحج

وحددت الأمانة شروط التقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه رخصة خصوصي لوظيفة (سائق)، وعمومي لوظيفة (سائق شاحنات)، ولا يقل عمره عن 18 سنة، ومن سكان مكة المكرمة، ولائقًا صحيًّا، ويجتاز المقابلة الشخصية، مع موافقة المتقدم للعمل في أي موقع تابع لأمانة العاصمة المقدسة، ويُفضل من لديه خبرة سابقة في أعمال الحج مع الأمانة. ويجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة (PNG - JPG - HEIC - PDF) ‏.‎