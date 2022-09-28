تطبيق "شفت" يطلق خدمتي التأجير الإلكتروني وحجز السيارات بسائق في مطار الرياض

عقب النجاح المميز الذي حققه تطبيق (شفت) لتأجير السيارات من خلال خدمة التأجير الإلكتروني في مدن المملكة، أعلن التطبيق عن إضافة مطار الملك خالد بالرياض إلى قائمة المواقع التي يمكن من خلالها استلام السيارة بنظام التأجير الإلكتروني بعد حجزها وإتمام كافة الإجراءات من خلال التطبيق عبر الهواتف الذكية، كما تم تدشين ولأول مرة خدمة حجز السيارة بسائق (الشوفير) والتي تم اختيار مطار الرياض لإطلاقها تمهيداً لتعميمها وذلك في إطار استراتيجية التطبيق للتوسّع في تقديم خدماته النوعية لعملائه، وتعدّ الخدمات التي يقدمها تطبيق (شفت) نقلة مميزة لزيادة إثراء تجربة العملاء والقفز بخطوات مستقبلية تهدف إلى اختصار الوقت والجهد أمام العملاء لاستلام سياراتهم بسهولة ومرونة كبيرة في فترات التأجير بناءً على الحاجة الفعلية للعميل من خلال حلول رقمية تعكس استثمار التطبيق في التقنية لتطوير خدماته.
وتتيح خدمة التأجير الإلكتروني إمكانية استئجار العميل للسيارة عبر تطبيق (شفت) الذي يمكن تحميله مجاناً من مختلف المتاجر الإلكترونية، وتنفيذ إجراءات الحجز وإصدار تفويض (تم)، واستلام السيارة عبر خطوات يقوم بها العميل من خلال التطبيق دون تفاعل بشري ولا معاملات ورقية وقوائم انتظار بما في ذلك مفتاح التشغيل الذي يتم تفعيله إلكترونياً عن طريق الهاتف فور إتمام إجراءات الحجز والتفويض و سيتمكن العملاء من استئجار السيارة بنظام الساعة ونصف يوم ويوم كامل فما فوق ، ويمكن التعرّف أكثر على الخدمة من خلال الرابط .
الجدير بالذكر أيضاً أنه يمكن حجز سيارة بسائق من خلال التطبيق للتوصيل إلى نقطة محددة أو بنظام التأجير بالساعة حسب رغبة العميل، وما يميز هذا الجانب بأن جميع سائقي (شفت) هم موظفون رسميون في الشركة حاصلين على دورات متخصصة في خدمة العملاء ، كما أن السيارات يُراعى فيها أعلى معايير السلامة والجاهزية والنظافة، ومجهزة بأنظمة تتبّع إلكترونية لضمان جودة الخدمة والسيارة.
وبهذه المناسبة أوضح المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق (شفت) الأستاذ خالد غسان السليمان بأن رؤية (شفت) هي "بناء منصة تنقّل موحدة ومتكاملة رائدة لتنقّل الأفراد والمنتجات، من خلال مجموعة من 7 خدمات في مجال النقل تستهدف العملاء الأفراد والشركات، والشراكة مع مطار الرياض ستكون إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية (شفت)"، وأضاف قائلاً: "نسعى من خلال إطلاق خدماتنا عالية التقنية (التأجير الإلكتروني والسائق الخاص) في مطار الرياض إلى معالجة مجموعة من المشاكل التي يواجهها العملاء عند استئجار سيارة واستدعاء سائق، باستخدام تطبيقنا سيستمتع العملاء بعملية سلسة ومؤتمنة بالكامل تستغرق أقل من ثلاث دقائق ".
وكشف السليمان بأنه سيتم قريباً إطلاق خدمة حجز سيارة بسائق في مدينة الرياض تمهيداً لتعميم الخدمة في كافة مدن المملكة الرئيسية.
من جانبه أشار الشريك المؤسس ومدير تقنية المعلومات الأستاذ أحمد حسن بأن "تطبيق (شفت) المدعوم بأعلى المعايير البرمجية والذكاء الاصنطاعي وذكاء الأعمال و كذلك بقدرات تكامل انترنت الأشياء. هدفنا هو تلبية احتياجات عملائنا من خلال تمكينهم من التنقل بسلاسة وباستخدام منصة واحدة فقط."