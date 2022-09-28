تطبيق "شفت" يطلق خدمتي التأجير الإلكتروني وحجز السيارات بسائق في مطار الرياض

عقب النجاح المميز الذي حققه تطبيق (شفت) لتأجير السيارات من خلال خدمة التأجير الإلكتروني في مدن المملكة، أعلن التطبيق عن إضافة مطار الملك خالد بالرياض إلى قائمة المواقع التي يمكن من خلالها استلام السيارة بنظام التأجير الإلكتروني بعد حجزها وإتمام كافة الإجراءات من خلال التطبيق عبر الهواتف الذكية، كما تم تدشين ولأول مرة خدمة حجز السيارة بسائق (الشوفير) والتي تم اختيار مطار الرياض لإطلاقها تمهيداً لتعميمها وذلك في إطار استراتيجية التطبيق للتوسّع في تقديم خدماته النوعية لعملائه، وتعدّ الخدمات التي يقدمها تطبيق (شفت) نقلة مميزة لزيادة إثراء تجربة العملاء والقفز بخطوات مستقبلية تهدف إلى اختصار الوقت والجهد أمام العملاء لاستلام سياراتهم بسهولة ومرونة كبيرة في فترات التأجير بناءً على الحاجة الفعلية للعميل من خلال حلول رقمية تعكس استثمار التطبيق في التقنية لتطوير خدماته.