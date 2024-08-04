طقس بداية الأسبوع.. أمطارٌ متوقعة بـ 6 مناطق ورياحٌ مُثيرة للأتربة بمواقع أخرى

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.