بأكثر من 100 مليون ريال.. "رباع العقارية" تستحوذ على أرض مطورة في خميس مشيط

أعلنت شركة رباع العقارية عن إنهاء إجراءات استحواذها على أرض تقع ضمن مخطط الخزامى في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، بقيمة تجاوزت 100 مليون ريال.
وأوضحت شركة رباع العقارية، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن هذه الصفقة تأتي من ضمن إطار استراتيجية شركة رباع العقارية لتوسيع نطاق استثماراتها في المنطقة الجنوبية، والتي يرى مجلس إدارتها أنها تمتلك مستقبلاً اقتصادياً واعداً وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية المميزة.
من ناحيته، قال المهندس محمد عرب، رئيس مجلس إدارة شركة رباع العقارية: هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الشركة في المنطقة الجنوبية.
وأضاف: الشركة تنوي مضاعفة استثماراتها في مختلف القطاعات العقارية والاستثمارية في المنطقة، مقدمًا شكره لمالك المخطط "البائع" (صندوق الأهلي كابيتال دانة الجنوب العقاري) وللمسوق العقاري للمشروع شركة فرسان العقارية على جهودهما لإنجاح هذه الصفقة.