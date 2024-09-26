بأكثر من 100 مليون ريال.. "رباع العقارية" تستحوذ على أرض مطورة في خميس مشيط

وأوضحت شركة رباع العقارية، في بيان صحفي أصدرته اليوم، أن هذه الصفقة تأتي من ضمن إطار استراتيجية شركة رباع العقارية لتوسيع نطاق استثماراتها في المنطقة الجنوبية، والتي يرى مجلس إدارتها أنها تمتلك مستقبلاً اقتصادياً واعداً وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية المميزة.