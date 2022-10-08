22 يومًا تبقَّت على مهلة تسجيل مستفيدي "الضمان" القدامى لنقلهم للمطوَّر

تبقَّت 22 يومًا على انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتسجيل مستفيدي الضمان القدامى في منصة الضمان المطور لنقلهم، وبالتحديد في تاريخ 1444/4/5.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد انتقال تلقائي للمستفيدين في النظام السابق لاختلاف البيانات المطلوبة ومعايير التأهيل بين النظامَيْن السابق والحالي.
وكانت الوزارة قد دعت مستفيدي الضمان الاجتماعي القدامى للتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) خلال (6 أشهر)، وذلك بدءًا من تاريخ إطلاق المنصة في 20/ 11/ 2021م قبل أن تمددها ستة أشهر أخرى، تنتهي في 144/4/5.
وأشارت إلى عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، موضحة أنها ستتابع انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، كما سيتم تنظيم زيارة للتواصل من قِبل الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.
ويعمل النظام الجديد على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030؛ إذ تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وفرص التنمية المستقبلية؛ ليسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.
ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد احتياجًا لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين من تحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي؛ كي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور؛ إذ تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات 20 نوفمبر 2021.