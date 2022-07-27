"العنزي": ناشر المقاطع المسيئة على "التيك توك" عقوبته السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

أكّد المحامي عطية العنزي أن مقاطع الفيديو المسيئة المنتشرة في منصة "التيك توك" أو "سناب شات" أو في غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يحتوي بعضها على مدلولات جنسية يشاهدها الملايين، 50٪ منهم قد تكون أعمارهم دون العشرين وأطفالًا، تعتبر جريمة ويعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل لـ3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وإلغاء هذا الحساب بشكل نهائي، كما ينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعد الإذن من الجهة القضائية، وفي حال كان مرتكب الجريمة مُقيمًا وليس سعوديًّا، يتم ترحيله عن أراضي المملكة ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى.
وبخصوص وجود اتفاق بين شخصين في بث على "تيك توك"، أكد العنزي أنه تتم أيضًا معاقبة الطرف الآخر المشارك إذا ثبت اتفاقه واشتراكه مع صاحب الحساب، وقد تصل عقوبة السجن بموجب النظام إلى سنتين ونصف، وقد تتجاوز ذلك، إضافة لغرامة مالية مليون ونصف، وأعلى من ذلك، وإن كان أجنبيًّا يتم ترحيله عن الأراضي السعودية.
ولفت المحامي العنزي في حديثه لبرنامج صباح السعودية إلى أن عقوبة الإعلانات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بحجب الموقع والحساب عن التداول في السعودية، وإلغاء ترخيص هذه المنصة إلى الأبد، وقد تصل الغرامة المالية إلى مبلغ 10 ملايين ريال، وفي حال تكرار المخالفة مرة أخرى قد يضاعف هذا المبلغ.
وأوضح المحامي العنزي أن حرية التعبير مكفولة للجميع بموجب النظام الأساسي للحكم، وذلك بما لا يخالف الشرع والنظام.