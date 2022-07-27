"العنزي": ناشر المقاطع المسيئة على "التيك توك" عقوبته السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال

‏⁧أكّد المحامي عطية العنزي أن مقاطع الفيديو المسيئة المنتشرة في منصة "التيك توك" أو "سناب شات" أو في غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد يحتوي بعضها على مدلولات جنسية يشاهدها الملايين، 50٪ منهم قد تكون أعمارهم دون العشرين وأطفالًا، تعتبر جريمة ويعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل لـ3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة وإلغاء هذا الحساب بشكل نهائي، كما ينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعد الإذن من الجهة القضائية، وفي حال كان مرتكب الجريمة مُقيمًا وليس سعوديًّا، يتم ترحيله عن أراضي المملكة ولا يسمح له بالعودة مرة أخرى. ⁧‫