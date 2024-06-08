"المسند": أشد المناطق حرارة في المملكة عادة في هذه الأيام "الشرقية والربع الخالي"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أنه عادة ما تكون أشد المناطق حرًّا في السعودية في مثل هذه الأيام: (الشرقية، والربع الخالي)؛ بينما تكون أبردها مرتفعات السروات يليها القطاع الشمالي الغربي.