"المسند": أشد المناطق حرارة في المملكة عادة في هذه الأيام "الشرقية والربع الخالي"

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، أنه عادة ما تكون أشد المناطق حرًّا في السعودية في مثل هذه الأيام: (الشرقية، والربع الخالي)؛ بينما تكون أبردها مرتفعات السروات يليها القطاع الشمالي الغربي.
ولفت "المسند" إلى أن الساعات الـ24 الماضية سجلت 6 مدن في السعودية ترتيبًا عالميًّا في ارتفاع درجة الحرارة؛ حيث جاءت الأحساء ثالثة بدرجة حرارة 48.2؛ بينما سجلت المدينة المنورة المركز السابع بـ47.2 وسجلت العلا المرتبة الثامنة بـ47؛ فيما جاءت القصيم تاسعة بـ47، وسجلت القيصومة المركز الـ15 بـ46.4.