حائل.. إطلاق الخيمة الصحية في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

يُشار إلى أن لدى هذه العربات إمكانية الرش بكل من الرذاذ المتناهي في الصغر وبالتضبيب الحراري في وحدة مدمجة واحدة يتم إطلاق الوحدة إلى بؤرة انتشار المرض بسهولة رغم التضاريس الوعرة، ويتوفر فيها جهاز رش ضبابي محمولة على الوحدة تستخدم في مكافحة البعوض الناقل للملاريا خارج المنازل، وأيضاً تستخدم لمكافحة ذباب الرمل الناقل لمرض الليشمانيا، بالإضافة إلى جهاز رش رذاذي متناهي الصغر محمولة على الوحدة لمكافحة البعوض البالغ.