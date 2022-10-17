حائل.. إطلاق الخيمة الصحية في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، اليوم، فعاليات الخيمة الصحية المشارِكة في مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل بالمنطقة، والذي تم إطلاقه في مدينة تربة حائل، بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وإدارة المحمية ويستمر لمدة 9 أيام.
وأكد "الشمري" أن "صحة حائل" تشارك بعيادات وفرق إسعافية وعربة للتبرع بالدم وأركان توعوية تضم طواقم طبية وفنية، بمشاركة عدد من القطاعات الصحية الخاصة والعامة، بما في ذلك جامعة حائل وإدارة التطوع الصحي، إضافة إلى توزيع مطويات وبروشورات تثقيفية وإرشادية، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي لتقديم الخدمات الوقائية والتثقيفية والطبية لملاك الإبل والزوار لمهرجان صحي وآمن.
يُذكر أن الفرق الوقائية التابعة لإدارة الصحة العامة (نواقل المرض والأمراض المشتركة) تشارك ضمن الخيمة الصحية من خلال سيارات "البقي" ذات الدفع الرباعي، حيث لديها القدرة على الوصول لجميع أنواع الطرق الوعرة والتضاريس الصعبة مع إمكانية التحرك في أماكن ضيقة مقارنة بالشاحنات الصغيرة (الوانيت)، ويتم تنفيذ جميع العمليات فيها من خلالها عن طريق ريموت كنترول من داخل الكابينة.
يُشار إلى أن لدى هذه العربات إمكانية الرش بكل من الرذاذ المتناهي في الصغر وبالتضبيب الحراري في وحدة مدمجة واحدة يتم إطلاق الوحدة إلى بؤرة انتشار المرض بسهولة رغم التضاريس الوعرة، ويتوفر فيها جهاز رش ضبابي محمولة على الوحدة تستخدم في مكافحة البعوض الناقل للملاريا خارج المنازل، وأيضاً تستخدم لمكافحة ذباب الرمل الناقل لمرض الليشمانيا، بالإضافة إلى جهاز رش رذاذي متناهي الصغر محمولة على الوحدة لمكافحة البعوض البالغ.