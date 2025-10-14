المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يطلق برنامجًا نوعيًا بالشراكة مع وزارة السياحة

ويأتي هذا البرنامج ضمن توجهات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نحو بناء شراكات استراتيجية مع مختلف القطاعات، وتوظيفها في رفع كفاءة الممارسات التعليمية وإثراء المحتوى المهني للمعلمين والمعلمات، دعمًا لتوجهات وزارة التعليم في إعداد جيل وطني متمكن يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.