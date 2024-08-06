طقس اليوم.. الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة على جازان ونجران وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.