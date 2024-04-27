"موسم حج ١٤٤٥هـ".. اجتماع يؤطر لخطط "الحرمين" لإثراء تجربة ضيوف الرحمن

من جهته، أكّد وكيل الرئيس بوكالة المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري؛ أن وكالة المسجد النبوي حريصة على التناغم مع رئاسة الشؤون الدينية وماضية في تنفيذ مرتكزات الرئاسة لبث رسالة المسجد النبوي للعالم، وتكريس قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز التجربة الرقمية الدينية بالمسجد النبوي وتجويدها، واستثمار التقانة، والتطبيقات الذكية، بما يسهم في تكامل المنظومة الدينية وعملها، وتنفيذ خططها الإستراتيجية.