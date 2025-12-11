دفعة جديدة من المساعدات السعودية تعبر منفذ رفح باتجاه غزة

يُذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا، وصل عبرهما حتى الآن (75) طائرة و(8) سفن، محمّلة بأكثر من (7,685) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما سُلّمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.