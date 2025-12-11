دفعة جديدة من المساعدات السعودية تعبر منفذ رفح باتجاه غزة
عبرت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية السعودية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ رفح الحدودي، متجهة إلى قطاع غزة، وتضمنت كميات كبيرة من السلال الغذائية والخيام، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
يُذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا، وصل عبرهما حتى الآن (75) طائرة و(8) سفن، محمّلة بأكثر من (7,685) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، كما سُلّمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ووقّع المركز أيضًا عددًا من الاتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90,350,000) دولار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين إيصال المساعدات.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا للدور الإنساني الذي تقوم به المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة، لا سيّما الأطفال والنساء، في ظل البرد وظروف المعيشة الصعبة.