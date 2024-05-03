الرياض تستضيف أولى نسخ "الملتقى الوطني للتشجير" الإثنين المقبل

ومن المقرر أن يتناول الملتقى في جلساته عدداً من الموضوعات المهمة، من بينها عرض الفوائد المتعدّدة للبرنامج الوطني للتشجير ودوره في تحقيق الاستدامة البيئية، والفرص الاستثمارية التي يوفرها، إضافة إلى مناقشة تقدم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير.