جائزة "المسكن المثالي" مستمرة.. الرئيس التنفيذي لـ"مدن": نحتضن 610 مبانٍ ومجمعات

وقال "العرقوبي"، إن "إجمالي الطاقة الاستيعابية للمرافق السكنية ارتفع إلى 72147 عاملًا، و"مدن" إحدى الجهات الرئيسة التي تشارك في تنفيذ مبادرات البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، وفي إطار عضويتها بالبرنامج نعمل لتوفير بيئة سكنية ذات جودة عالية ومطابقة للشروط الصحية والفنية المعتمدة، من أجل الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة، ودعم الممارسات الإنسانية بمدننا الصناعية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار ونمو وتوسّع الأنشطة الإنتاجية لشركائنا.