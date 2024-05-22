خلال الربع الأول من 2024م.. أكثر من 8 ملايين راكب عبر الخطوط الحديدية

كما سجلت نقل أكثر من 6 ملايين راكب في القطارات بين المدن وبنسبة نمو بلغت 25.41%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م، بينما بلغت أحجام البضائع المنقولة عبر القطارات أكثر من 6 ملايين طن من البضائع والمعدات، في حين سجلت نسبة النمو ارتفاعًا قدره 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.