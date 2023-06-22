بالأسماء.. "الزهراني" يعتمد التكليفات لحركة نقل المديرين بمدارس عفيف

اعتمد مدير عام التعليم بعفيف سعيد بن مساعد الزهراني، حركة النقل لمديري المدارس لكل المراحل الدراسية (ابتدائي ومتوسط وثانوي) للعام الدراسي 1445هـ.
وتَضمنت حركة النقل، تجديد التكليف لـ(30) مدير مدرسة، وتكليف خمسة مديري مدارس جدد، ونقل داخلي لعدد (1)، والأسماء كالتالي:
أولًا: مديرو المدارس المجدد لهم:
- مشاري معدي العتيبي- مجمع الجمانية.
- ضيف الله حسن الصاعدي- ثانوية القدس.
- محمد إبراهيم المطيري- مجمع أم أرطى.
- عبدالله ساير العتيبي- مدرسة العسيبي.
- بشير مطر جزاء العضياني- مجمع الملك عبدالعزيز.
- فالح منور العتيبي- مدرسة الغرابة.
- بدر الحميدي غازي العتيبي- مدرسة أبرقية.
- سلمان فلاح المطيري- ثانوية الكفيفية.
- منير عبدالله سعد البقمي- مدرسة تنيبيكة.
- نايف تركي العتيبي- مجمع محامة بن مصوي.
- سعد سلمان المطيري- ابتدائية علي بن أبي طالب.
- محمد جار الله الحارثي- مدرسة الخالدية.
- عبيد عبدالله العتيبي- ابتدائية ومتوسطة قرعة الرميثي.
- فواز خشمان العتيبي- مدرسة فيضة عفيف.
- سعود عبدالله الروقي- مدرسة المأمون.
- ممدوح ذيب ثوبان المرشدي- مدرسة الغصابية.
- سعود زايد السليس- مجمع هارون الرشيد بالصقرة.
- نايف حميد نايف العتيبي- ابتدائية الملك فهد.
- صالح مصلح صالح العضيلة- متوسطة عبدالرحمن الداخل.
- سعود عطية الزهراني- ثانوية عفيف.
- أحمد سعيد الزهراني- ثانوية الجزيرة.
- محمد هلال المطرفي- مجمع المردمة ودارة المردمة.
- عوض غويزي القرشي- مجمع سعيد بن زيد بالحوميات.
- ياسر صنات العتيبي- مدرسة النعمان بن بشير.
- راید محمد عطية الثقفي- ابتدائية عثمان بن عفان.
- متعب محمد فهد المتعب- مدرسة العيدانية.
- فيصل خالد العتيبي- مجمع الخضارة، نادر مسعود العتيبي- ثانوية الأشعرية.
- محمد عميش منير المطيري- مدرسة البرزة.
- بتال سهل العتيبي- ابتدائية عمر بن الخطاب.
ثانيًا: المكلفون الجدد:
- مالك حاسن عاتق المطرفي- مدرسة الصفوية.
- خالد عائض الحربي- مجمع الشواطن.
- بخيت سعيد الغامدي- متوسطة طارق بن زياد.
- سعود طايل الثبيتي- مدرسة فيضة نومان.
- نايف عبدالعزيز زاهر العبيدي- متوسطة الشيخ ابن باز.
ثالثًا: المنقولون بين المدارس:
- ماجد طالع الهذلي من متوسطة طارق بن زياد المدرسة إلى ابتدائية المصيفقية.