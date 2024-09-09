"القصبي": "أرض العقيلات" أنجبت رجال أعمال بارزين وشبابًا لا يعرف المستحيل

وتطرق "القصبي" إلى السجلات التجارية في منطقة القصيم التي نمت في السنوات الست الماضية بنسبة 14.5% وصولًا إلى 77.9 ألف سجل تجاري بنهاية أغسطس 2024م، مقارنةً بـ 68 ألف سجل بنهاية العام 2018م، مبينًا أن هناك تناميًا للأنشطة في القطاعات الواعدة بالمنطقة بنسب تتراوح بين 67 - 96%؛ أبرزها لأنشطة: النقل الخفيف، والخدمات اللوجستية، وإنشاء محطات التكرير والبتروكيماويات والمصافي وغيرها.