أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

وفي بداية الاستقبال رحّب بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.