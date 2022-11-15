أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة؛ وذلك في القصر الحكومي بتبوك.
وفي بداية الاستقبال رحّب بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلًا المولى عز وجل أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.