"الفضلي" يرعى اتفاقية تعاون بين "الشركة الزراعية" ومؤسسة حفظ النعمة
رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، في مقر الوزارة اليوم؛ بهدف تنسيق الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة في الحد من الهدر والفقد الغذائي.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس عمر بن محمد السحيباني؛ فيما مثّل مؤسسة حفظ النعمة الأهلية الأمين العام المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد.
وتَضَمّنت الاتفاقية، تخصيص مواقع لجمعيات حفظ النعمة في أسواق النفع العام والمسالخ، والتي تُعتبر من مصادر الهدر والفقد الغذائي في المملكة؛ حيث تعمل الهيئة العامة للأمن الغذائي على تنفيذ مستهدفات "البرنامج الوطني؛ للحد من الفقد والهدر في الغذاء".
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل الجهود مع القطاعات ذات العلاقة، وتعزيزًا للدور المهم الذي تقوم به الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ومؤسسة حفظ النعمة؛ حيث يمثل توقيع الاتفاقية، انطلاقة جديدة؛ لتوسيع العمل التشاركي في الحد من الفقد والهدر الغذائي، وتشجيع التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وخاصةً جمعيات حفظ النعمة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، تعملان على تمكين القطاع الأهلي للمساهمة في الناتج المحلي من خلال جهودها في الحد من حجم الهدر الغذائي، الذي يتجاوز سنويًّا حوالى (40) مليار ريال؛ وذلك ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المتمثلة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.