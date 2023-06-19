"الفضلي" يرعى اتفاقية تعاون بين "الشركة الزراعية" ومؤسسة حفظ النعمة

يُذكر أن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، ومؤسسة حفظ النعمة الأهلية، تعملان على تمكين القطاع الأهلي للمساهمة في الناتج المحلي من خلال جهودها في الحد من حجم الهدر الغذائي، الذي يتجاوز سنويًّا حوالى (40) مليار ريال؛ وذلك ضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، المتمثلة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها، وتحقيق الأمن المائي والغذائي المستدام، وتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة عالية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص ودور الجمعيات والمؤسسات غير الربحية.