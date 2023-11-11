القمة العربية الإسلامية.. "أبو الغيط": لن نسمح بالتهجير القسري لسكان غزة

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن الجميع لن يسمح بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة؛ وهو أمر مرفوض تمامًا وجريمة ضد الإنسانية.
وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض، أن آلة الحرب الإسرائيلية تستمر في استهداف المدنيين وخاصة الأطفال والنساء؛ لافتًا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى.
يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتيْن كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.