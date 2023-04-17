فالكم السيل.. الحصيني: سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض وهذه المناطق

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني إن سحباً بعضها رعدي ممطر تشكلت عصر اليوم الاثنين 26 رمضان على أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والباحة وعسير وشرق المدينة ومكة وجنوب غرب الجوف وغرب القصيم، فالكم السيل.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، كذلك تكون متوسطة في مُجملها على مرتفعاتٍ وأجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين يستمر التوقّع بهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، المدينة المنوّرة، الشرقية، ومنطقتَي الجوف وتبوك.