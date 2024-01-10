جائزة الملك فيصل تعلن أسماء الفائزين بفروعها الخمسة لعام 2024.. هنا التفاصيل

كما قررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام، منح الجائزة الأستاذ الدكتور محمد السماك، نظير إسهاماته المبكرة والمتواصلة في تعزيز الحوار الإسلامي – المسيحي، وعمله الدؤوب في تعزيز علاقات الحوار والتواصل مع الآخر، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات الحوارية بشأن العلاقة بين الإسلام والمعتقدات الأخرى، إضافة إلى رئاسته وعضويته الفاعلة للعديد من المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تُعنى بالتسامح والسلام، وعمق كتبه وبحوثه، وارتكازها على المنهجية الموضوعية، والرصانة العلمية.