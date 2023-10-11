"الخريجي": المملكة تدعم جهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية

وألقى نائب وزير الخارجية، كلمة في الاجتماع، أعرب فيها عن تطلّع المملكة للمزيد من التعاون والعمل مع دول رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، بصفتها شريك حوار، وبما يتوافق مع تحقيق المصالح المشتركة للدول والشعوب.