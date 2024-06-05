خدمات متقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لأداء مناسكهم بالمسجد الحرام

ووفرت الهيئة وسائل مساندة لذوي الإعاقة وكبار السن بالمصليات كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، وكراسي متحركة للصلاة، بالإضافة إلى تواجد عدد من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس العلمية وحلقات الذكر المقامة في المسجد الحرام، بالإضافة إلى تهيئة 8 أبواب مزودة بمنحدرات لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام وهي: باب (68)، وباب (74)، وباب (79)، وباب (84)، وباب (89)، وباب (90)، وباب (93)، وباب (94)، وكذلك عدة جسور وهي: جسر أجياد، وجسر الشبيكة، وجسر المرو، وجسر الأرقم؛ بما في ذلك الأبواب الرئيسية والأبواب الداخلية، وهي مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل؛ وذلك لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية.. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الدخول والخروج لذوي الإعاقة في المسجد الحرام.