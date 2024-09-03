STC Bank شريكاً مؤسساً لمؤتمر التقنية المالية الرائد في المملكة "24 فنتك"

وسيسهم هذا الحدث العالمي في تعزيز مكانة الرياض على المستوى العالمي كوجهة رائدة في مجال التقنية المالية، وترسيخ التزام المملكة بإعادة صياغة مستقبل التمويل في المنطقة والعالم. وتشمل المحاور الأساسية التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر المنتدى موضوعات رئيسية تتضمن الحوكمة، وإدارة المخاطر، والأمن السيبراني، والتوافق العالمي، والابتكار في مجال المدفوعات. ويضم مؤتمر "24 فنتك" أربع منصات رئيسية هي القمة التنفيذية، ومنصة 24 تقنية، ومنتدى آفاق المستقبل، ومنصة الاستثمار في الابتكار.