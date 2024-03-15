غرفة مكة تنظم ملتقى "الاستثمار الاجتماعي المسؤول"

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس الفخري للجنة المسؤولية الاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، نظمت غرفة مكة المكرمة ممثلة بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024م، تحت شعار (الاستثمار الاجتماعي المسؤول). ويهدف الملتقى للتعريف بأهم الممارسات والتطبيقات واستعراض أهم التجارب والإسهامات في مجالات المسؤولية الاجتماعية، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين والمسؤولين ومديري القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات ورؤساء الهيئات والمنظمات المحلية.